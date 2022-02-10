'Манчестер Сіті не є найкращою командою світу. Найкраща команда – Челсі, бо вони виграли Лігу чемпіонів. Або Рівер Плейт, який був найсильнішим у Південній Америці", – цитує Гвардіолу Diario Olé.

Гріліш і ще дві зірки Манчестер Сіті засвітилися п'яними біля бару – вражаюча реакція Гвардіоли на відео з підопічними

Після 24-х турів АПЛ Манчестер Сіті лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 очок. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на підопічних Пепа очікує Спортінг.

Нагадаємо, саме Челсі мінімально обіграв Манчестер Сіті (1:0) у фіналі ЛЧ минулого сезону.

Манчестер Сіті впевнено переміг Брентфорд – Зінченко провів весь матч у запасі