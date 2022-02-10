Гвардіола назвав дві найкращі команди світу – одна з них не представляє Європу
17:21 - Читать на русском
Наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола залишається скромним.
'Манчестер Сіті не є найкращою командою світу. Найкраща команда – Челсі, бо вони виграли Лігу чемпіонів. Або Рівер Плейт, який був найсильнішим у Південній Америці", – цитує Гвардіолу Diario Olé.
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Після 24-х турів АПЛ Манчестер Сіті лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 очок. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на підопічних Пепа очікує Спортінг.
Нагадаємо, саме Челсі мінімально обіграв Манчестер Сіті (1:0) у фіналі ЛЧ минулого сезону.
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