Манчестер Сити подходил к домашней встрече с Брентфордом в статусе лидера АПЛ, имея отрыв в 9 очков от ближайшего преследователя – Ливерпуля. Несмотря на солидный гандикап, допускать осечку подопечные Пепа Гвардиолы не имели права, ведь мерсисайдцы сыграли на один матч меньше. В случае ничьей или даже поражения Сити команда Юргена Клоппа получила бы возможность сократить отставание.

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Александр Зинченко, недавно вернувшийся в общую группу и вышедший на замену в кубковом матче с Фулхэмом, остался в запасе. Впрочем, и без его поддержки "синие" контролировали ход поединка, ничего не позволяя сопернику – правда, первый реальный момент хозяева создали на 29-й минуте. Голкипер Райя вышел из ворот и выбил мяч из-под ног Стерлинга, а Канселу выстрелил из добивания метров с десяти. Выше ворот!

В следующие 5 минут "горожане" имели еще два голевых момента. Так, на 32-й Стерлинг с левого вратарского угла замыкал заброс от Фодена, пробив "боковыми ножницами" над перекладиной. На 34-й Ляпорт принял мяч в штрафной после розыгрыша стандарта, нанеся удар в дальний нижний угол – вышло рядом со штангой!

В конце концов, на 39-й Стерлинг ворвался в штрафную и получил по ногам от Расмуссена. Пенальти! Марез уверенно реализовал его, открыв счет. 1:0! Брентфорд, однако, имел возможность отыграться перед перерывом в результате прострела Генри – у ворот Сити произошла суета, в которой Оньека зацепился за мяч, но Эдерсон выручил Манчестер Сити. В итоге, отдыхать футболисты ушли при минмиальном преимуществе хозяев.

Во втором тайме содержание игры не менялось. "Горожане" доминировали на каждом клочке поля, разыгрывая классные комбинации, регулярно влетая на ударные позиции и зарабатывая перспективные стандарты – впрочем, голевых моментов практически не было. В стартовые 20 минут можно было вспомнить разве что эффектный прорыв Канселу мимо трех защитников в штрафную. Жоау завершил его выстрелом с острого угла, а Райя поймал мяч.

Пеп Гвардиола не выдержал, сменив на 67-й минуте Мареза на Грилиша, а через две минуты хозяева праздновали взятие ворот! Правда, героем стал не Джек, а Райя. Голкипер Брентфорда обрезался при передаче, а Стерлинг, подхватив мяч, влетел в штрафную и пробил низом – Мэтт парировал, однако Де Брюйне сыграл на добивании. 2:0!

После этого вопрос о победителе был снят. Тем не менее, Сити не собирался завершать матч только с двумя голами. Так, на 75-й минуте оформить разгром мог Канселу, которому удался шикарный дальний выстрел, но от попадания в девятку гостей спасло плечо Янссона. На 79-й же свою пушку метров с 24-х разрядил Родри – мяч полетел в левый нижний угол, но Райя парировал. К сожалению, для фанатов "горожан" этот момент стал последним, а Зинченко на поле так и не вышел. Финальный свисток зафиксировал победу команды Пепа Гвардиолы.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 60 очков, оставшись в статусе лидера чемпионата и увеличив отрыв от второго места до 12 очков. Брентфорд, проиграв в пятом матче АПЛ подряд, держится на четырнадцатой позиции.

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