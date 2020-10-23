"Эта лига всегда была очень сложной, каждый мог выиграть у каждого. Сейчас отдельные команды имеют 7-8 дней на подготовку, а у других такой роскоши нет. Это огромное преимущество таких клубов, как Вест Хэм. Мы же вынуждены меняться, мириться и пытаться справиться с ситуацией как можно лучше.

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Это общая проблема всех участников еврокубков. График совершенно безумный. Я могу выпускать одинаковый состав на 3-4 игры, но затем вынужден делать замены", – цитирует Гвардиолу Goal.

Добавим, что матч Вест Хэм – Манчестер Сити состоится завтра, начало в 14:30. Команды Ярмоленко и Зинченко набрали по семь очков, но в последней есть одна игра в запасе.

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