"Ця ліга завжди була дуже складною, кожен міг виграти у кожного. Зараз окремі команди мають 7-8 днів на підготовку, а в інших такої розкоші немає. Це величезна перевага таких клубів, як Вест Хем. Ми ж змушені змінюватися, миритися і намагатися впоратися із ситуацією якнайкраще.

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Це спільна проблема всіх учасників єврокубків. Графік абсолютно божевільний. Я можу випускати однаковий склад на 3-4 гри, але потім змушений робити заміни", – цитує Гвардіолу Goal.

Додамо, що матч Вест Хем – Манчестер Сіті відбудеться завтра, початок о 14:30. Команди Ярмоленка та Зінченка набрали по сім очок, але в останньої є одна гра в запасі.

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