"Рад вернуться": Зинченко приступил к тренировкам с Манчестер Сити
Украинский универсал Александр Зинченко порадовал своих поклонников замечательными новостями.
Как известно, Александр Александр Зинченко получил повреждения приводящей мышцы и около месяца не играл за Манчестер Сити.
Зинченко вернулся в заявку Манчестер Сити после травмы
К счастью, украинец уже успел восстановиться от травмы и вернулся к тренировкам с "горожанами". Соответствующее фото защитник опубликовал в своем Instagram. "Рад вернуться к ребятам", – написал Александр.
Заметим, что в текущем сезоне украинец еще не выходил на поле в футболке Манчестер Сити, однако дважды попадал в заявку команды – на поединок против Лестера в АПЛ и на матч против Порту в ЛЧ.
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