Как известно, Александр Александр Зинченко получил повреждения приводящей мышцы и около месяца не играл за Манчестер Сити.

Зинченко вернулся в заявку Манчестер Сити после травмы

К счастью, украинец уже успел восстановиться от травмы и вернулся к тренировкам с "горожанами". Соответствующее фото защитник опубликовал в своем Instagram. "Рад вернуться к ребятам", – написал Александр.

Заметим, что в текущем сезоне украинец еще не выходил на поле в футболке Манчестер Сити, однако дважды попадал в заявку команды – на поединок против Лестера в АПЛ и на матч против Порту в ЛЧ.

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