"В начале сезона по многим причинам мы не демонстрировали своей игры. Теперь четыре матча подряд мы не пропускаем. Очень важно продолжать в том же духе.

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сегодня нападающие были расточительными. Знаем, что мы должны улучшить ситуацию. Но не менее важно продолжать создавать голевые моменты. За последние 20 минут мы потеряли очень много мячей в простых ситуациях, что также является проблемой. Мы должны лучше делать простые вещи.

В этом сезоне, похоже, будет очень много команд, которые будут до последнего бороться за самые высокие места. Каждый может обыграть каждого. В этом месяце было важно выйти из группы в Лиге чемпионов. Теперь мы сосредоточимся на АПЛ. Будет очень длинный сезон для всех команд", – цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити без Зинченко уверенно одолел Фулхэм, Эвертон на выезде расписал боевую ничью с Бернли