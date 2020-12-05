Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча
20:51 - Читати українською
Манчестер Сити обыграл Фулхэм в рамках 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Оба гола в отчетном матче были забиты еще до перерыва. Сначала Стерлинг воспользовался пасом Де Брюйне и открыл счет, а позже Рахим заработал пенальти, который реализовал бельгиец.
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Благодаря этой победе подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 18 очков и поднялись на 5 место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм с семью очками в активе расположился над самой зоной вылета.
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