"На початку сезону з багатьох причин ми не демонстрували своєї гри. Тепер чотири матчі поспіль ми не пропускаємо. Дуже важливо продовжувати в тому ж дусі.

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Сьогодні нападники були марнотратними. Знаємо, що ми повинні поліпшити ситуацію. Але не менш важливо продовжувати створювати гольові моменти. За останні 20 хвилин ми втратили дуже багато м'ячів у простих ситуаціях, що також є проблемою. Ми повинні краще робити прості речі.

У цьому сезоні, схоже, буде дуже багато команд, які до останнього боротимуться за найвищі місця. Кожен може обіграти кожного. У цьому місяці було важливо вийти з групи в Лізі чемпіонів. Тепер ми зосередимося на АПЛ. Буде дуже довгий сезон для усіх команд", – цитує Гвардіолу BBC.

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