В рамках субботней программы 11-го тура АПЛ Бернли и Эвертон не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 11-й тур

Бернли – Эвертон – 1:1

Голы: Брэди, 3 – Калверт-Льюин, 45+3

Манчестер Сити – Фулхэм – начало в 17:00

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – начало в 19:30

Челси – Лидс – начало в 22:00

Субботний игровой день открывал поединок Бернли – Эвертон. Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте матча. Брэди с дальней дистанции мощно выстрелил в левый угол – голкипер явно не ожидал удара, и поэтому не смог с ним справиться. Еще до перерыва "ириски" сравняли. Ришарлисон на левом фланге получил длинную разрезную и с острого угла прострелил в штрафную, а Калверт-Льюин на дальней штанге замкнул.

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Во втором тайме темп игры замедлился. Опасных моментов не было вплоть до 90-й минуты, когда Тосун получил передачу в штрафной и с убийственного расстояния мгновенно пробил в левый угол – голкипер в удивительном прыжке спас ворота своей команды. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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