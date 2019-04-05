Гвардиола надеется на быстрое возвращение Зинченко после травмы

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ожидает быстрого восстановления Александра Зинченко, который получил повреждение в поединке 33-го тура АПЛ против Кардиффа.

Напомним, Александр Зинченко отыграл лишь 19 минут в матче 33-го тура АПЛ против Кардиффа. Украинец потянул заднюю поверхность бедра и вынужден был досрочно покинуть поле.

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Это повреждение помешает Зинченко сыграть против Брайтона в Кубке Англии (6 апреля) и Тоттенхэма в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (9 апреля).

"Зинченко сказал, что вернется на поле через 10-12 дней? Надеюсь, что так будет", – цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.

Таким образом украинец, который в последнее время стал основным игроком "горожан", сохраняет шансы восстановиться к ответному матчу четвертьфинала ЛЧ против Тоттенхэма. Этот поединок пройдет 17 апреля.

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