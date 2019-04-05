Гвардіола сподівається на швидке повернення Зінченка після травми

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола очікує на швидке відновлення Олександра Зінченка, який отримав пошкодження в поєдинку 33-го туру АПЛ проти Кардіффа.

Нагадаємо, Олександр Зінченко відіграв лише 19 хвилин у матчі 33-го туру АПЛ проти Кардіффа. Українець потягнув задню поверхню стегна та змушений був достроково залишити поле.

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Це пошкодження завадить Зінченку зіграти проти Брайтона в Кубку Англії (6 квітня) та Тоттенхема у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (9 квітня).

"Зінченко сказав, що повернеться на поле через 10-12 днів? Сподіваюся, що так буде", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter Манчестер Сіті.

Таким чином українець, який останнім часом став основним гравцем "містян", зберігає шанси відновитись до матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Тоттенхема. Цей поєдинок пройде 17 квітня.

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