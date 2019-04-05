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Гвардіола сподівається на швидке повернення Зінченка після травми

17:50 418 Читать на русском
Гвардіола сподівається на швидке повернення Зінченка після травми
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола очікує на швидке відновлення Олександра Зінченка, який отримав пошкодження в поєдинку 33-го туру АПЛ проти Кардіффа.

 

Нагадаємо, Олександр Зінченко відіграв лише 19 хвилин у матчі 33-го туру АПЛ проти Кардіффа. Українець потягнув задню поверхню стегна та змушений був достроково залишити поле.

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Це пошкодження завадить Зінченку зіграти проти Брайтона в Кубку Англії (6 квітня) та Тоттенхема у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (9 квітня).

"Зінченко сказав, що повернеться на поле через 10-12 днів? Сподіваюся, що так буде", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter Манчестер Сіті.

Таким чином українець, який останнім часом став основним гравцем "містян", зберігає шанси відновитись до матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Тоттенхема. Цей поєдинок пройде 17 квітня.

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Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті - Брайтон Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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