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Гвардиола может существенно повлиять на будущее Лунина – Манчестер Сити нужен голкипер Реала

09:58 458 Читати українською
Гвардиола может существенно повлиять на будущее Лунина – Манчестер Сити нужен голкипер Реала
Навас может перейти в Ман Сити / AS

Манчестер Сити заинтересован в приобретении голкипера мадридского Реала Кейлора Наваса.

31-летний костариканский вратарь рассматривается главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой как замена Клаудио Браво, информирует AS.

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После травмы чилийца, который пропустит минимум полсезона, чемпионы Англии остались только с одним голкипером топ-уровня Эдерсоном, что совсем не устраивает Гвардиолу.

Каталонский специалист уже якобы дал поручение спортдиру "горожан" Чики Бегиристайну провести переговоры с Реалом по трансферу Наваса.

Кейлор перед стартом сезона четко дал понять руководству мадридского гранда, что хочет остаться в команде и конкурировать с Тибо Куртуа, однако возможность поработать под руководством Пепа может изменить его решение.

Если Навас все же покинет Реал, приняв предложение Манчестер Сити, то украинец Андрей Лунин не будет отдан в аренду и останется в королевском клубе. Голкипер сборной Украины станет третьим вратарем "бланкос" после Куртуа и Касильи, отмечает источник.

Таким образом ситуация с вратарским вопросом в Реале может повернуться на 360 градусов. Ранее мадридцы планировали оставить в команде Куртуа, Наваса и Зидана как трио голкиперов первой команды.

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Главное Англия Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин Кейлор Навас Кейлор Навас Манчестер Сити Манчестер Сити
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