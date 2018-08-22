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Гвардіола може суттєво вплинути на майбутнє Луніна – Манчестер Сіті потрібен голкіпер Реала

09:54 4628 Читать на русском
Гвардіола може суттєво вплинути на майбутнє Луніна – Манчестер Сіті потрібен голкіпер Реала
Навас може перейти в Ман Сіті / AS

Манчестер Сіті зацікавлений у придбанні голкіпера мадридського Реала Кейлора Наваса.

31-річний костариканський воротар розглядається головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою як заміна Клаудіо Браво, інформує AS.

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Після травми чилійця, який пропустить щонаймене півсезону, чемпіони Англії залишились лише з одним голкіпером топ-рівня Едерсоном, що зовсім не влаштовує Гвардіолу.

Каталонський фахівець вже начебто дав доручення спортдиру "містян" Чікі Бегірістайну провести перемовини з Реалом щодо трансферу Наваса.

Кейлор перед стартом сезону чітко дав зрозуміти керівництву мадридського гранда, що хоче залишитись в команді та конкурувати з Тібо Куртуа, однак можливість попрацювати під орудою Пепа може змінити його рішення.

Якщо Навас таки покине Реал, прийнявши пропозицію Ман Сіті, то українець Андрій Лунін не буде відданий в оренду та залишиться в королівському клубі. Голкіпер збірної України стане третім воротарем "бланкос" після Куртуа та Касільї, відзначає джерело.

Таким чином ситуація з воротарським питанням в Реалі може повернутись на 360 градусів. Раніше мадридці планували залишити в команді Куртуа, Наваса та Зідана як тріо голкіперів першої команди.

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Теги
Трансфери Головне Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Кейлор Навас Кейлор Навас Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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