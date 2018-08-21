Клаудио Браво порвал ахиллово сухожилие

Вратарь Манчестер Сити Клаудио Браво рискует пропустить около 6 месяцев из-за травмы.

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво на тренировке 20 августа порвал ахиллово сухожилие, сообщает пресс-служба "горожан".

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Точные сроки восстановления станут известны после дополнительного обследования, которое футболист пройдет в Барселоне в четверг. Если опасения медицинского штаба Манчестер Сити подтвердятся, то клуб до зимнего трансферного окна останется без опытного второго вратаря.

Ранее команда Хосепа Гвардиолы отпустила Джо Харта в Бернли, Ангуса Гнна – в Саутгемптон и отдала в годичную аренду в НАК перспективного Аро Муричи.

Напомним, недавно тяжелую травму колена получил одноклубник Браво – полузащитник Кевин Де Брюйне. Бельгийский игрок выбыл примерно на три месяца.