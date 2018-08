5 клубов Примеры, которые могли бы арендовать Лунина: от ненавистной в Украине команды до совершенно невозможного

"Футбол 24" размышляет над возможной арендой украинского голкипера Реала Андрея Лунина. Рассматриваем только варианты из Примеры.

Райо Вальекано

"Пчелы" находятся на поул-позишн в борьбе за украинского вратаря. Из всех испанских клубов Примеры, заинтересованных в аренде Лунина, мадридцы пока проявляют наиболее предметный интерес. Райо ищет замену 33-летнему Альберто Гарсии, который неубедительно провел дебютный матч сезона против Севильи (1:4). По крайней мере, когда Андре Силва открывал счет на Вальекас, Гарсия был обязан спасать команду.

Андре Силва – первый автор хет-трика в дебютном матче Ла Лиги в 21-м веке

Реал считает вариант с Райо – идельным для Лунина. Во-первых, экс-голкиперу Зари гарантируют игровую практику и быструю адаптацию к испанскому футболу. Во-вторых, "пчелы" базируются в Мадриде, поэтому украинец всегда будет находиться под пристальным вниманием тренерского штаба "бланкос".

Правда, некоторые украинские фаны могут негативного воспринять возможний переход Лунина в Райо. Мадридский клуб нажил себе в нашей стране немало хейтеров из-за инцидента с Романом Зозулей. Напомним, что экс-форвард Днепра зимой 2017 года подписал контракт с "пчелами", но был вынужден немедленно покинуть команду из-за агрессивных ультрас, которые обвинили украинца в нацизме.

️ First goal and penalty awarded by VAR in #LaLigaSantander

Hat-trick for @andrevsilva19 on his @SevillaFC_ENG debut#RayoSevillaFC had a bit of everything! pic.twitter.com/Mz5xhlsojy