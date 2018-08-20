5 клубов Примеры, которые могли бы арендовать Лунина: от ненавистной в Украине команды до совершенно невозможного

"Футбол 24" размышляет над возможной арендой украинского голкипера Реала Андрея Лунина. Рассматриваем только варианты из Примеры.

Райо Вальекано

"Пчелы" находятся на поул-позишн в борьбе за украинского вратаря. Из всех испанских клубов Примеры, заинтересованных в аренде Лунина, мадридцы пока проявляют наиболее предметный интерес. Райо ищет замену 33-летнему Альберто Гарсии, который неубедительно провел дебютный матч сезона против Севильи (1:4). По крайней мере, когда Андре Силва открывал счет на Вальекас, Гарсия был обязан спасать команду.

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Реал считает вариант с Райо – идельным для Лунина. Во-первых, экс-голкиперу Зари гарантируют игровую практику и быструю адаптацию к испанскому футболу. Во-вторых, "пчелы" базируются в Мадриде, поэтому украинец всегда будет находиться под пристальным вниманием тренерского штаба "бланкос".

Правда, некоторые украинские фаны могут негативного воспринять возможний переход Лунина в Райо. Мадридский клуб нажил себе в нашей стране немало хейтеров из-за инцидента с Романом Зозулей. Напомним, что экс-форвард Днепра зимой 2017 года подписал контракт с "пчелами", но был вынужден немедленно покинуть команду из-за агрессивных ультрас, которые обвинили украинца в нацизме.

Леганес

Еще один мадридский клуб также активно ищет усиления на вратарскую позицию. Маурисио Пеллегрино был бы счастлив трансферу не одного, а сразу двух новых киперов. В прошлом сезоне безапелляционная ставка делалась на 34-летнего Ивана Куэльяра, который пропустил только три последних матча, когда "пепинерос" уже решили все турнирные задачи. Однако перед стартом очередной темпорады ветеран неожиданно выразил желание покинуть команду. Куэльяр до сих пор на Бутарке только из-за джентльменского соглашения с Леганесом – он остается пока клуб работает на трансферном рынке.

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Андер Серантес, второй голкипер Леганеса, также не убедил Пеллегрино в своей профпригодности. 29-летний вратарь, который почти весь прошлый сезон боролся с травмой, регулярно играл на сборах, но в Леганесе его никогда не рассматривали как №1.

Леганес, по слухам испанских СМИ, интересовался ситуацией Лунина еще в начале августа. Однако к никакой конкретики дело пока не дошло. В конце концов, "пепинерос" еще имеют немного времени, чтобы вернуться с предложением на Конча Эспина. С точки зрения локации клуба и отсутствия конкуренции это – один из лучших вариантов для украинца.

На фото: Куэльяр и Серантес

Реал Сосьедад

Баскский клуб полгода назад был очень заинтересован в услугах голкипера сборной Украины. Представители Сосьедада встречались с родителями Лунина, убеждая их выбрать Сан-Себастьян, однако стоило вмешаться Мадриду, как экс-кипер Зари мгновенно изменил свое мнение. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что украинец все еще имеет шанс поиграть на Антоете, конечно, если обиженный президент Хоакин Аперрибай не будет возражать.

Реал Сосьедад не прекратил поиски голкипера, о чем сообщил нынешнему №1 Херонимо Рульи еще в феврале. Аргентинец, который когда-то считался одним из самых перспективных голкиперов планеты, разочаровал в прошлом сезоне своей нерегулярностью. Баски вроде бы готовы продать Рулли за 10 млн евро, но пока не получили желаемого предложения. Если Херонимо таки покинет команду до закрытия трансферного окна, то Лунин может стать для сан-себастьянцив настоящей панацеей. А присутствие в составе опытного Мойя только сыграет на пользу украинцу, которому будет у кого учиться.

На фото: Херонимо Рульи

Уэска

Каталонский клуб столкнулся с вратарской проблемой, только вернувшись в Примеру. Уэска ​​пыталась продлить аренду Алекса Ремиро, однако Атлетик был вынужден вернуть собственного воспитанника домой. После этого арагонцы подписали 22-летнего Акселя Вернера с Атлетико, который не имел никаких шансов в команде с Облаком и Аданом. Стороны договорились об аренде на один сезон.

Впрочем "блаугранс" вроде как до сих пор не закрыли вопрос с вратарской позицией. Лео Франко сомневается, что его молодой соотечественник готов к регулярной игре на самом высоком уровне, а 33-летний Сантамария рассматривается лишь как временный "пожарный".

На фото: Аксель Вернер

Атлетик... если бы не одно "но"

Трагедия. Только так можно описать вратарскую ситуацию в Бильбао. Сначала Атлетик был вынужден расстаться с Кепой, которого Челси выкупил за 70 млн евро, а затем травму получил второй голкипер команды Яго Еррерин. Таким образом ворота басков в матче-открытии сезона против Леганеса будет защищать 23-летний Алекс Ремиро, который еще несколько недель назад даже мечтать не мог о таком шансе.

Конечно, Ремиро – это лишь запасной аэродром. Атлетик до закрытия трансферного окна попытается подписать нового вратаря, а, возможно, и не одного. Дело в том, что Еррерин еще до ухода Кепы намеревался перебраться в Леганес. На удивление, он вроде как до сих пор не изменил своего решения, поэтому Бильбао готовится к худшему.

Лунин хорошо зарекомендовал себя на Сан Мамесе в Лиге Европы, когда Заря одержала здесь сенсационную победу. Однако его возможний переезд в Бильбао – из разряда фантастики. Атлетик давно принципиально делает ставку только на баскских футболистов. Аренду украинца президент Хосу Уррутуи мог бы оформить только в агонии перед закрытием транферного окна...

На фото: Алекс Ремиро

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