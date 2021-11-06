"На Олд Траффорд Манчестер Сити в целом всегда хорошо играет. Здесь мы побеждали много раз, гораздо чаще, чем на любом другом стадионе. Сегодня был отличный матч, хорошая игра и заслуженная победа. Мы добавили себе в копилку еще три очка.

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Они очень опасны. Так что нам нужно было много контролировать мяч. Если разрешить им разбежаться на Олд Траффорд, ситуация становится похожей на Энфилд. Они способны на такое. Счет был 2:0 и все шло комфортно. Я не чувствовал потребности в заменах. Осталось 27 игр.

За исключением 10 минут в середине первого тайма мы все время владели мячом. Это позволило нам играть в свой футбол. Могли ли мы забить больше? Всё в порядке. Я всегда требователен, но очень доволен сегодняшним результатом. Это была та игра, которая нам нужна была", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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