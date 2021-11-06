"На Олд Траффорд Манчестер Сіті загалом завжди добре грає. Тут ми перемагали багато разів, набагато частіше, ніж на будь-якому іншому стадіоні. Сьогодні був чудовий матч, гарна гра та заслужена перемога. Ми додали собі в скарбничку ще три очки.

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Вони дуже небезпечні. Тож нам потрібно було багато контролювати м'яч. Якщо дозволити їм розбігтися на Олд Траффорд, ситуація стає схожою на Енфілд. Вони здатні на таке. Рахунок був 2:0, і все йшло комфортно. Я не відчував потреби у замінах. Залишилось 27 ігор.

За винятком 10 хвилин у середині першого тайму ми весь час володіли м'ячем. Це дозволило нам грати у свій футбол. Чи могли ми забити більше? Все в порядку. Я завжди вимогливий, але дуже задоволений сьогоднішнім результатом. Це була та гра, яка нам була потрібна", – цитує Гвардіолу ВВС.

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