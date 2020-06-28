toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛУНИН

Гвардиола лаконично прокомментировал выход Манчестер Сити в полуфинал

28 июня 23:43 - Читати українською
Гвардиола лаконично прокомментировал выход Манчестер Сити в полуфинал
Хосеп Гвардиола / соцсети

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от матча 1/4 финала Кубка Англии против Ньюкасла (2:0).

 
Кевин де Брюйне 37’
Рахим Стерлинг 68’
37’ Кевин де Брюйне
68’ Рахим Стерлинг

"Мы в полуфинале. Было непросто атаковать, когда соперник находился так глубоко, но это было хорошее выступление. Я счастлив вернуться в Лондон, на Уэмбли (полуфиналы и финал Кубка Англии состоятся на Уэмбли – прим. Футбол 24).

Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

После поражения от Челси нам сложно сосредоточиться на АПЛ. Мы близки к выходу в Лигу чемпионов. Мы снова на Уэмбли, в прошлом году мы там выиграли, так что все хорошо. Конечно, сейчас мы готовимся к ответному матчу против Реала", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити уверенно одолел Ньюкасл (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии, где встретится с Арсеналом.

Манчестер Сити уверенно переиграл Ньюкасл и стал последним полуфиналистом Кубка Англии

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
28 июня
10112
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Ньюкасл - Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
57
мин
Минай
18:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук