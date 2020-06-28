Гвардиола лаконично прокомментировал выход Манчестер Сити в полуфинал

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от матча 1/4 финала Кубка Англии против Ньюкасла (2:0).

"Мы в полуфинале. Было непросто атаковать, когда соперник находился так глубоко, но это было хорошее выступление. Я счастлив вернуться в Лондон, на Уэмбли (полуфиналы и финал Кубка Англии состоятся на Уэмбли – прим. Футбол 24).

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После поражения от Челси нам сложно сосредоточиться на АПЛ. Мы близки к выходу в Лигу чемпионов. Мы снова на Уэмбли, в прошлом году мы там выиграли, так что все хорошо. Конечно, сейчас мы готовимся к ответному матчу против Реала", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити уверенно одолел Ньюкасл (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии, где встретится с Арсеналом.

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