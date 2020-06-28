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Гвардіола лаконічно прокоментував вихід Манчестер Сіті до півфіналу

23:40 -
Гвардіола лаконічно прокоментував вихід Манчестер Сіті до півфіналу
Хосеп Гвардиола / соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями від матчу 1/4 фіналу Кубка Англії проти Ньюкасла (2:0).

 
Кевін де Брюйне 37’
Рахім Стерлінг 68’
37’ Кевін де Брюйне
68’ Рахім Стерлінг

"Ми в півфіналі. Було непросто атакувати, коли суперник розташовувався так глибоко, але це був гарний виступ. Я щасливий повернутися в Лондон, на Вемблі (півфінали та фінал Кубка Англії відбудуться на Вемблі – прим. Футбол 24).

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після поразки від Челсі нам складно зосередитися на АПЛ. Ми близькі до виходу в Лігу чемпіонів. Ми знову на Вемблі, в минулому році ми там виграли, так що все добре. Звичайно, зараз ми готуємося до матчу-відповіді проти Реала", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті впевнено здолав Ньюкасл (2:0) та вийшов до півфіналу Кубка Англії, де зустрінеться з Арсеналом.

Манчестер Сіті впевнено переграв Ньюкасл і став останнім півфіналістом Кубка Англії

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Ньюкасл - Манчестер Сіті
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