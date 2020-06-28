Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити без проблем справился с Ньюкаслом и стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл – Манчестер Сити на Футбол 24.

В первом тайме Манчестер Сити захватил инициативу, но забил ближе к перерыву. Жезуса завалили в штрафной, а Де Брюйне уверенно реализовал пенальти. Во второй половине Ньюкасл имел убийственную возможность сравнять счет, однако Гейл пробил над воротами. А Стерлинг на 68 минуте поставил точку в матче.

Манчестер Сити уверенно переиграл Ньюкасл и стал последним полуфиналистом Кубка Англии

Таким образом, Манчестер Сити стал последним полуфиналистом Кубка Англии, где будет противостоять Арсеналу. В другой паре Манчестер Юнайтед встретится с Челси.