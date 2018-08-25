Гвардиола: Игроки Манчестер Сити еще не в форме

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние команды.

"Наша проблема в том, что мы еще не в форме, хотя и не очень далеки от этого. Мы видим, сколько сил во время ЧМ-2018 потратили игроки. Обычно восстановление идет быстрее, а сейчас нужно больше времени, потому что у нас не было предсезонной подготовки.

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Футболисты все еще жалуются на мышечные проблемы. Вот почему из-за травм выбыли Браво и де Брюйне. А на этой неделе проблемы были у Фернандиньо, но это нормально, потому что у нас высокие требования.

Мы все еще не в оптимальных кондициях, вот почему надо набирать очки. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных мы будем выглядеть лучше", – цитирует Гвардиолу goal.com.

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