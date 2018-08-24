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Манчестер Сити вернул из аренды вратаря Мурича из-за травмы Браво

14:09 32 Читати українською
Манчестер Сити вернул из аренды вратаря Мурича из-за травмы Браво
Аро Мурич / фото: ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити экстренно вернул 19-летнего вратаря Аро Мурича из аренды в Бреде.

"Бреда и Манчестер Сити договорились о досрочном возвращении Аро Мурича в Англию. Голкипер только в прошлом месяце перебрался в Нидерланды на правах аренды, но из-за травмы вратаря "горожан" Клаудио Браво вынужден вернуться быстрее, чем ожидалось", – говорится в сообщении пресс-службы нидерландского клуба.

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Стоит отметить, что Мурич присоединился к Манчестер Сити в 2015 году из швейцарского Грассхоппера. Аро пока не дебютировал за первую команду чемпионов Англии, а в Нидерландах даже успел сыграть один матч, поспособствовав победе Бреды над Де Графсхап в минувшую субботу.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Аро Мурич Аро Мурич Клаудио Браво Клаудио Браво Бреда Бреда
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