Гвардіола: Гравці Манчестер Сіті ще не в формі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував фізичний стан команди.

"Наша проблема в тому, що ми ще не в формі, хоча і не дуже далекі від цього. Ми бачимо, скільки сил під час ЧС-2018 витратили гравці. Зазвичай відновлення йде швидше, а зараз потрібно більше часу, тому що у нас не було предсезоної підготовки.

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Футболісти все ще скаржаться на м'язові проблеми. Ось чому через травми вибули Браво і де Брюйне. А на цьому тижні проблеми були у Фернандінью, але це нормально, тому що у нас високі вимоги.

Ми все ще не в оптимальних кондиціях, ось чому треба набирати очки. Сподіваюся, після перерви на матчі збірних ми будемо виглядати краще", – цитує Гвардіолу goal.com.

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