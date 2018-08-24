Гвардиола отметил профессионализм Зинченко

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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи КоноплянкиГермания — 12:09 312
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"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти ЗоріЛига Европы — 11:29 718
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Двоюродный брат владельца Манчестер Сити пытался купить Ливерпуль за 2 млрд фунтовАнглия — 09:54 261
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