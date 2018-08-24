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Гвардиола отметил профессионализм Зинченко

20:53 140 Читати українською
Гвардиола отметил профессионализм Зинченко
Александр Зинченко / соцсети

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил украинского хавбека Александра Зинченко.

"Пока Зинченко – наш игрок. Будем смотреть, что произойдет в оставшиеся до конца месяца дни. Сейчас он тренируется с нами. И хотя его ситуация довольно сложная, я впечатлен его профессионализмом и работой на тренировках", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

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Напомним, украинца активно сватают в испанский Бетис и сообщалось, что "огурцы" готовы заплатить за игрока 12 млн евро, выкупив 80% прав. Зинченко в сезоне 2018/19 еще ни разу не попадал в заявку на официальные матчи.

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Теги
Главное Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити
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