Гвардиола: Если Гюндоган не хочет оставаться в Манчестер Сити, ему нужно уйти

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Гюндоган остался в клубе.

"Надеюсь, что Гюндоган останется. Мне бы этого хотелось. Но в то же время я хочу чувствовать, что он желает остаться.

Гвардиола: Манчестер Сити хочет немедленно продлить контракт Гюндогана

Если он не хочет оставаться в Манчестер Сити, ему нужно уйти. Но мы бы хотели продолжить сотрудничество. В следующем сезоне у него еще будет контракт.

Гюндоган не спешит продлевать контракт с Манчестер Сити

Я уже говорил, что если он хочет, мы поговорим и можем продлить контракт. Но прямо сейчас он не хочет, подождем", – передает слова Гвардиолы Goal.com.