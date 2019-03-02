Гвардиола: Манчестер Сити хочет немедленно продлить контракт Гюндогана

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что "горожане" заинтересованы в продлении контракта полузащитника Илкая Гюндогана.

"Первый сезон Илкай пропустил почти полностью из-за тяжелой травмы. Но сейчас он очень важный игрок для Манчестер Сити.

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Он знает, чего мы хотим, он знает, что мы о нем думаем, но такое решение не в наших руках. Мы стараемся поговорить с ним, мы хотим, чтобы он продлил контракт немедленно.

Лучше было сделать это вчера, чем сегодня, а сегодня лучше, чем завтра. Конечно, если Илкай не захочет этого, мы ничего не сможем сделать", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

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Гюндоган перешел в Манчестер Сити из дортмундской Боруссии в 2016 году. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение немца с "горожанами" истекает летом 2020 года.