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Гюндоган не спешит продлевать контракт с Манчестер Сити

13:52 67 Читати українською
Гюндоган не спешит продлевать контракт с Манчестер Сити
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган еще не решил продолжать ли контракт с "горожанами".

"Я немного старомоден. Вполне возможно, что пройдет последний год моего контракта, а потом я его продолжу.

Гюндоган считает, что у Ливерпуля есть преимущество в борьбе за чемпионство

Может быть, следующее соглашение будет моим последним крупным контрактом, поэтому такое решение должно быть хорошо продумано. У нас уже был один или два разговора. Я не чувствую давление относительно этого.

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В спортивном плане я очень доволен Манчестер Сити. В этом аспекте ничто не мешает продлению. Но пока ничего не решено", – цитирует Гюндогана Bild.

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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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