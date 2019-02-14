Гюндоган не спешит продлевать контракт с Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган еще не решил продолжать ли контракт с "горожанами".

"Я немного старомоден. Вполне возможно, что пройдет последний год моего контракта, а потом я его продолжу.

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Может быть, следующее соглашение будет моим последним крупным контрактом, поэтому такое решение должно быть хорошо продумано. У нас уже был один или два разговора. Я не чувствую давление относительно этого.

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В спортивном плане я очень доволен Манчестер Сити. В этом аспекте ничто не мешает продлению. Но пока ничего не решено", – цитирует Гюндогана Bild.