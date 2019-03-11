Гвардіола: Якщо Гюндоган не хоче залишатися в Манчестер Сіті, йому потрібно піти

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче, аби Ілкай Гюндоган залишився в клубі.

"Сподіваюся, що Гюндоган залишиться. Мені б цього хотілося. Але в той же час я хочу відчувати, що він має бажання залишитися.

Гвардіола: Манчестер Сіті хоче негайно продовжити контракт з Гюндоганом

Якщо він не хоче залишатися в Манчестер Сіті, йому потрібно піти. Але ми б хотіли продовжити співпрацю. У наступному сезоні у нього ще буде контракт.

Гюндоган не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті

Я вже говорив, що якщо він хоче, ми поговоримо і можемо продовжити контракт. Але прямо зараз він не хоче, почекаємо", – передає слова Гвардіоли Goal.com.