Гвардіола: Якщо Гюндоган не хоче залишатися в Манчестер Сіті, йому потрібно піти

Світ — 12:31 136
-
Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікенду
-
Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – ОстендеБельгія — 08:22 1543
-
Реал Мадрид розгромив Вальядолід: центрхави та молодь дають результат, вольовий характер "бланкос" і підсумки для СоларіІспанія — 10 бер 1864
-
Шахтар – Карпати: Фонсеку вітають прямо під час матчу, "допомога арбітра" була зайвою, або Коваленко пише історіюУкраїна — 10 бер 5726
-
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед і повернувся на 4-те місце – хлопці Емері та Фред завершили безпрограшну ходу СульшераАнглія — 10 бер 2763