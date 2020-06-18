toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Гвардиола доволен игрой Манчестер Сити против Арсенала – настроение портит жуткая травма Гарсии

10:43 - Читати українською
Гвардиола доволен игрой Манчестер Сити против Арсенала – настроение портит жуткая травма Гарсии
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил выступление команды в матче 28 тура АПЛ против Арсенала (3:0).

45+2’ Рахим Стерлинг
51’ Кевин де Брюйне
90+2’ Фил Фоден
 
Давид Луис 50’
45+2’ Рахим Стерлинг
50’ Давид Луис
51’ Кевин де Брюйне
90+2’ Фил Фоден

"Мы действительно обеспокоены относительно Эрика Гарсии. На поле он ответил довольно хорошо, но нам нужно подождать. Он был в сознании, это хороший знак. Мы проведем еще одни тесты.

Клоунада Давида Луиса и бесполезный героизм Лено в видеообзоре матча Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

В начале матча было много энергии, все хотели забрать мяч. Это не была спокойная игра, но мы имели шансы. Важно было забить до перерыва. Я доволен выступлением команды. Я вижу команду в хорошей форме, это позитивно для следующих нескольких игр", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Гарсия пострадал от грубого выхода собственного голкипера Эдерсона. Молодой центрбек упал, жестко ударившись головой об газон, и покинул поле на носилках врачей.

Ман Сити разгромил Арсенал: дно "гуннеров", эпохальный провал Давида Луиса, топ-матч Лено, перформанс КДБ и Стерлинга

blog_ava
Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
00:13
821
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал Эрик Эрик Гарсия Англия Хосеп Хосеп Гвардиола
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
24
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук