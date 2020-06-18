Гвардиола доволен игрой Манчестер Сити против Арсенала – настроение портит жуткая травма Гарсии

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил выступление команды в матче 28 тура АПЛ против Арсенала (3:0).

"Мы действительно обеспокоены относительно Эрика Гарсии. На поле он ответил довольно хорошо, но нам нужно подождать. Он был в сознании, это хороший знак. Мы проведем еще одни тесты.

Клоунада Давида Луиса и бесполезный героизм Лено в видеообзоре матча Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

В начале матча было много энергии, все хотели забрать мяч. Это не была спокойная игра, но мы имели шансы. Важно было забить до перерыва. Я доволен выступлением команды. Я вижу команду в хорошей форме, это позитивно для следующих нескольких игр", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Гарсия пострадал от грубого выхода собственного голкипера Эдерсона. Молодой центрбек упал, жестко ударившись головой об газон, и покинул поле на носилках врачей.

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