Гвардіола задоволений грою Манчестер Сіті проти Арсенала – настрій псує моторошна травма Гарсії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ команди в матчі 28 туру АПЛ проти Арсенала (3:0).

"Ми дійсно стурбовані щодо Еріка Гарсії. На полі він відповів досить добре, але нам потрібно почекати. Він був при тямі, це хороший знак. Ми проведемо ще одні тести.

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На початку матчу було багато енергії, всі хотіли забрати м'яч. Це не була спокійна гра, але ми мали шанси. Важливо було забити до перерви. Я задоволений виступом команди. Я бачу команду в хорошій формі, що добре для наступних декількох ігор", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Гарсія постраждав від брутального виходу власного голкіпера Едерсона. Молодий центрбек впав, жорстко вдарившись головою в газон, і покинув поле на ношах лікарів.

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