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Гвардіола задоволений грою Манчестер Сіті проти Арсенала – настрій псує моторошна травма Гарсії

10:43 - Читать на русском
Гвардіола задоволений грою Манчестер Сіті проти Арсенала – настрій псує моторошна травма Гарсії
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ команди в матчі 28 туру АПЛ проти Арсенала (3:0).

45+2’ Рахім Стерлінг
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден
 
Давід Луїс 50’
45+2’ Рахім Стерлінг
50’ Давід Луїс
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден

"Ми дійсно стурбовані щодо Еріка Гарсії. На полі він відповів досить добре, але нам потрібно почекати. Він був при тямі, це хороший знак. Ми проведемо ще одні тести.

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На початку матчу було багато енергії, всі хотіли забрати м'яч. Це не була спокійна гра, але ми мали шанси. Важливо було забити до перерви. Я задоволений виступом команди. Я бачу команду в хорошій формі, що добре для наступних декількох ігор", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Гарсія постраждав від брутального виходу власного голкіпера Едерсона. Молодий центрбек впав, жорстко вдарившись головою в газон, і покинув поле на ношах лікарів.

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Теги
Ерік Ерік Гарсія Манчестер Сіті - Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Хосеп Гвардіола
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