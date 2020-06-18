Клоунада Давида Луиса и бесполезный героизм Лено в видеообзоре матча Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

Манчестер Сити разгромил Арсенал в рамках 28 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Арсенал.

Манчестер Сити захватил инициативу с первых минут, правда, до острых моментов доходило редко. Голкипер Арсенала Бернд Лено уверенно справился со штрафным ударом де Брюйне, обводным от Стерлинга и рандеву с Марезом. Настоящей катастрофой для "канониров" стал выход Давида Луиса вместо травмированного Пабло Мари на 24 минуте. Уже в компенсированное время бразилец элементарно не попал по мячу, позволив Стерлингу все же пробить Лено.

Ман Сити разгромил Арсенал: дно "гуннеров", эпохальный провал Давида Луиса, топ-матч Лено, перформанс КДБ и Стерлинга

На этом "феерия" Луиса не закончилось. Прошло пять минут после выхода команд из раздевалок, а центрбек Арсенала "привез" пенальти и пошел отдыхать снова – прямая красная. Наказание реализовал де Брюйне. Манчестер Сити начал экономить силы на следующий матч, но все же оформил разгром лондонцев. Молодой Фоден добил мяч в сетку после выстрела Агуэро, очередного сейва Лено и отскока от стойки – 3:0.

