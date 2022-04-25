"Вижу Зинченко на той позиции, которая у него есть в полузащите, ближе к атакующему полузащитнику. Это его позиция, безусловно. Когда мы привезли Александра из Украины за 2 миллиона фунтов, он был десяткой, креативным игроком, но потребности, которые у нас были... У нас не было левого защитника много лет. Фабиан Делф невероятно хорошо адаптировался к этой позиции, как и Зинченко. Это произошло потому, что он хорошо образован, он точно знает, что это значит. Он адаптировался и сказал: "Хорошо, что нужно команде ? Я сделаю это".

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Честно говоря, он является надежным игроком. Иногда играет меньше или выступает не так, как всегда, потому что он человек. Мы не можем забывать, что происходит в его стране. Зинченко сосредоточенный парень, который справляется с давлением, иначе он не сыграл бы в финале Лиги чемпионов. Мы очень на него рассчитываем, но бывают периоды, когда другие игроки лучше или увереннее играют в этот момент сезона, и поэтому он, возможно, играет меньше в такой момент

В конце концов, кто знает, кто поможет нам, возможно, выиграть АПЛ и выйти в финал Лиги чемпионов… Кто знает? Люди думают, что это обязательно будет "вот этот игрок", но иногда это может быть кто-то неожиданный. Вот почему все должны быть готовы, и слава будет принадлежать им", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

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