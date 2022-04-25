"Бачу Зінченка на тій позиції, яка у нього є в півзахисті, ближче до атакувального півзахисника. Це його позиція, безперечно. Коли ми привезли Олександра з України за 2 мільйони фунтів, він був десяткою, креативним гравцем, але потреби, які ми мали… У нас не було лівого захисника багато років. Фабіан Делф неймовірно добре адаптувався до цієї позиції, як і Зінченко. Це сталося тому, що він добре освічений, він точно знає, що це означає. Він адаптувався і сказав: "Добре, що потрібне команді? Я зроблю це".

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Чесно кажучи, він є надійним гравцем. Іноді грає менше або виступає не так, як завжди, це тому, що він людина. Ми не можемо забувати, що відбувається у його країні. Зінченко зосереджений хлопець, який справляється з тиском, інакше він не зіграв би у фіналі Ліги чемпіонів. Ми дуже на нього розраховуємо, але бувають періоди, коли інші гравці краще чи впевненіше грають у цей конкретний момент сезону, і тому він, можливо, грає менше у цей час.

Зрештою, хто знає, хто саме допоможе нам, можливо, виграти АПЛ та вийти у фінал Ліги чемпіонів… Хто знає? Люди думають, що це обов'язково буде "ось цей гравець", але іноді це може бути хтось несподіваний. Ось чому всі мають бути готові, і слава належатиме їм", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

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