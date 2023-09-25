"Кубок лиги – замечательный турнир для всех ребят, которые не играют регулярно. Они могут сыграть несколько минут, и это идеально. Не собираюсь тратить много энергии на турнир. Такие футболисты, как Уокер и Диас, истощены, поскольку играли за свои сборные. Поэтому мы дадим игровое время тем, кому это нужно. Возможно, будут футболисты из академии.

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Родри? Я должен поговорить с клубом, но я не собираюсь оспаривать его дисквалификацию. Для меня его поступок не тянет на три матча наказания, но правила есть правила. Надеюсь, это больше не повторится", – цитирует наставника "горожан" Yahoo Sports.

Напомним, что Родри в матче против Ноттингема схватил игрока соперника за горло. Автоматически он получил три матча дисквалификации. Если наказание полузащитника подтвердится, то он не сыграет в ближайших поединках.

Манчестер Сити встретится с Ньюкаслом в Кубке лиги 27 сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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