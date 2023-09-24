"Горожане" не только усиливают свою первую команду, но и активно ищут молодых талантов для своей академии. Руководство Манчестер Сити обратило свое внимание на 15-летнего форварда Милана Франческо Камарду.

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Согласно информации Diario Sport, нападающий имеет невероятную статистику в своем возрасте. Статистические отчеты показывают, что он забил 483 гола только в 86 играх до того, как ему исполнилось 13 лет, что составляет в среднем 5,6 гола за игру.

Недавно Франческо Камарда дебютировал в Юношеской лиге УЕФА в составе "россонери" против Ньюкасла (4:0). В матче против английской команды он забил два мяча и оформил один ассист.

Кроме Манчестер Сити, форвардом интересуется также дортмундская Боруссия. Зная об интересе со стороны топ-клубов, Милан намерен предложить продление контракта молодому дарованию.

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