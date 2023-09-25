"Кубок ліги – чудовий турнір для всіх хлопців, які не грають регулярно. Вони можуть зіграти кілька хвилин, і це ідеально. Не збираюсь витрачати багато енергії на турнір. Такі футболісти, як Вокер та Діас, виснажені, оскільки грали за свої збірні. Тому ми дамо ігровий час тим, кому це потрібно. Можливо, будуть футболісти з академії.

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Родрі? Я повинен поговорити з клубом, але я не збираюсь оскаржувати його дискваліфікацію. Для мене його вчинок не тягне на три матчі покарання, але правила є правила. Сподіваюся, це більше не повториться", – цитує наставника "містян" Yahoo Sports.

Нагадаємо, що Родрі в матчі проти Ноттінгема схопив гравця суперника за горло. Автоматично він отримав три матчі дискваліфікації. Якщо покарання півзахисника підтвердиться, то він не зіграє в найближчих поєдинках.

Манчестер Сіті зустрінеться з Ньюкаслом в Кубку ліги 27 вересня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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