"Сегодня мы играли очень хорошо. К сожалению, в самом конце мы пропустили обидный гол, но для нас такой результат на Стэмфорд Бридж – просто фантастика. Сегодня мы вернули свою игру. Нельзя выигрывать трофеи, если не играть таким образом.

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У нас был план на поединок, мы собирались сыграть так, как делали это раньше. И все сработало. Игроки были хороши во всем, особенно при игре с мячом. Мы не можем играть так, как другие команды. Мы должны проводить матчи в своем ритме – таким образом мы дважды становились чемпионами Англии.

АПЛ в этом сезоне не похожа сама на себя. У нас тот же главный тренер, тот же персонал, практически те же игроки, но каждая победа дается с большим трудом", – цитирует Гвардиолу BBC.

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