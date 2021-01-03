"Сьогодні ми грали дуже добре. На жаль, в самому кінці ми пропустили прикрий гол, але для нас такий результат на Стемфорд Брідж – просто фантастика. Сьогодні ми повернули свою гру. Не можна вигравати трофеї, якщо не грати таким чином.

Челсі – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У нас був план на поєдинок, ми збиралися зіграти так, як робили це раніше. І все спрацювало. Гравці були чудові у всьому, особливо при грі з м'ячем. Ми не можемо грати так, як інші команди. Ми повинні проводити матчі у своєму ритмі – таким чином ми двічі ставали чемпіонами Англії.

АПЛ в цьому сезоні не схожа сама на себе. У нас той же головний тренер, той же персонал, практично ті ж гравці, але кожна перемога дається з великими труднощами", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті впевнено здолав Челсі на виїзді – тріо героїв для Пепа, межа терпцю Абрамовича, типовий парадокс Зінченка