Челси уступил Манчестер Сити в 17 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Манчестер Сити шокировал своего соперника в первом тайме, забив три "сухих" мяча. После перерыва продолжение голевой феерии не случилось. Челси сумел отквитать один мяч лишь в компенсированное время – это Зинченко не успел за рывком Хадсона-Одои.

Манчестер Сити уверенно одолел Челси на выезде – Зинченко причастен к двум голам команды Гвардиолы

Благодаря этой победе подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 29 очков и поднялись на пятое место турнирной таблицы АПЛ. Челси остался на 8-й строчке, имея на 3 пункта меньше.