Челси – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча
20:44 - Читати українською
Челси уступил Манчестер Сити в 17 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Сити на "Футбол 24".
завершено
Илкай Гюндоган 18’
Фил Фоден 20’
Кевин де Брюйне 34’
18’ Илкай Гюндоган
20’ Фил Фоден
34’ Кевин де Брюйне
Манчестер Сити шокировал своего соперника в первом тайме, забив три "сухих" мяча. После перерыва продолжение голевой феерии не случилось. Челси сумел отквитать один мяч лишь в компенсированное время – это Зинченко не успел за рывком Хадсона-Одои.
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Благодаря этой победе подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 29 очков и поднялись на пятое место турнирной таблицы АПЛ. Челси остался на 8-й строчке, имея на 3 пункта меньше.
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