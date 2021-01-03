Предматчевая ситуация не предвещала беды для подопечных Фрэнка Лэмпарда. Ослабленный коронавирусом Манчестер Сити явно не выглядел фаворитом противостояния на Стэмфорд Бридж. Главной же потерей "горожан" без сомнений стал основной страж ворот Эдерсон.

Челси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

А тут еще и дебютант АПЛ Зак Стеффен уже на старте показал, что без бразильского голкипера гостям будет непросто. На 4-й минуте американец в простой ситуации привез свободный удар с линии штрафной, взяв в руки мяч после паса Родри. "Синие" долго готовились к выполнению стандарта, но в конце концов Зиеш после скидки Маунта пробил в стенку.

Еще несколько минут игра находилась под контролем лондонцев, но постепенно Сити набрался храбрости. На 16-й после разрезного паса Канселу на свидание с Менди выскочил де Брюйне, но в борьбе с Зума пробил низом мимо дальней штанги. Это, как оказалось, была проба пера ребят Гвардиолы.

Уже две минуты спустя еще один выпад манкунианцев завершился забитым мячом. Де Брюйне разумно пропустил мяч на фланг к Зинченко, украинец сильно прострелил на линию штрафной, где Фоден принял и откинул на Гюндогана – немец роскошно развернулся перед ветераном Силвой и положил мяч точно в угол – 0:1!

Манчестер Сити даже не дал Челси возможности опомниться, как удвоил преимущество. На 21-й минуте Зинченко в центре поля отпасовал на де Брюйне, а бельгийский хавбек со второй попытки преодолел сопротивление обороны "синих" и пасом нашел Фодена на линии вратарской – Фил забил ударом в одно касание.

Сбавлять обороты после двух результативных выпадов гости и не собирались. Тут же Бернарду решился пробить по диагонали с угла штрафной зоны – Менди спокойно зафиксировал мяч. Лондонцы попытались хоть что-то создать в ответ, но столкнулись с магией Гюндогана в центре поля, который выигрывал практически все единоборства.

А "горожане" создавали новые возможности: неточно пробил Канселу, а Зума заблокировал еще один удар Гюндогана. В конце концов, Сити забил третий раз на 34-й. Это Стерлинг убежал на свидание с вратарем с собственной половины поля, уложил Менди на газон, дождался защитников, выдержал паузу и пробил в дальний угол – штанга! Но мяч подхватил Кевин де Брюйне и с нескольких метров спокойно реализовал свой момент.

К концу первой половины Челси так и не оправился. А вот Сити вполне было по силам довести счет до совсем неприличного. Тем не менее, в перерыве Лэмпард не сделал ни одной замены, хотя выбранная им перед матчем стратегия ярко обернулась позорным крахом. Очевидно, менеджер "синих" чуть накрутил своих подопечных словесно. После перерыва лондонцы взяли мяч под контроль, но особых дивидендов извлечь из этого не могли.

Зато еще несколько возможностей организовали "горожане". В частности, добычей Менди стал удар Зинченко. А на 54-й сенегальский голкипер Челси продемонстрировал настоящие чудеса реакции, вытащив из-под перекладины удар Родри головой после навеса де Брюйне со штрафного. После этого хозяева наконец напомнили о себе впереди: Ковачич решился на дальний удар, но мяч прошел далеко от ворот Стеффена.

В конце концов, Лэмпард решил повлиять на ход игры заменами. Однако, своим выбором исполнителей удивил. На поле появились юные Гилмор и Хадсон-Одой, хотя на скамейке были закаленные боями Хаверц (таки вышел на 77-й минуте), Жиру и Абрахам. Дуэт "новичков" практически ничем не запомнился, кроме желания. Тот же Хадсон-Одой глубоко опускался в поисках мяча, но потом не мог найти вариантов продолжения атаки от партнеров.

Постепенно игра успокоилась. У Челси вообще не клеилось с атаками, а гости из Манчестера перешли в режим экономии, держа в уме дуэль с МЮ в Кубке лиги в ближайшую среду. Пассивность же лондонцев должна сильно обеспокоить фанатов "синих". Челси следующий матч проведет аж 10 января, да еще и в Кубке Англии против представителя Лиги 2 Моркама. Однако, хозяева все же забили в последней атаке: Хаверц прострелил с левого фланга, а Каллум Хадсон-Одой замкнул передачу немца. За жемчужиной Челси не успел Зинченко...

Благодаря этой победе Манчестер Сити поднялся на 5-е место (29 пунктов), а по потерянным очкам гости вообще третьи. Зато Челси опустился на 8-е место. В активе ребят Лэмпарда 26 очков. Столько же имеют Астон Вилла, Саутгемптон и Вест Хэм, но первые две провели меньше матчей.

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