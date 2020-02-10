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Гусев: Бенито давно не тренировался, но видно, что мастерство у него есть

14:06 70 Читати українською
Гусев: Бенито давно не тренировался, но видно, что мастерство у него есть

Ассистент тренера молодежной команды Динамо Олег Гусев прокомментировал второй контрольный матч на сборе против латвийской Валмиеры (4:1).

"Всегда есть ради чего работать и к чему стремиться. Результат сегодня хороший. Были некоторые ошибки, но после прошлого спарринга провели теорию, и сегодня уже сыграли лучше в плане комбинационной игры и в обороне.

Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку Динамо

Относительно Бенито пока сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол.

Мартин работает, как и все молодые ребята, и уже видно, что с каждым днем прогресс. Если продолжать так и дальше, у него также есть будущее", – поделился Гусев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, молодежная команда Динамо разгромила Валмиеру (4:1), а одним из мячей отличился новичок киевлян Бенито.

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Олег Гусев Олег Гусев Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы Динамо U-21 Динамо U-21 Олабиран Муйива (Бенито) Олабиран Муйива (Бенито)
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