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Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку Динамо

12:16 119 Читати українською
Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку Динамо
Бенито / фото ФК Динамо Киев

Нигерийский вингер Бенито эффектно открыл счет своим голам за Динамо.

Бенито дебютировал в составе молодежной команды Динамо и сразу отметился роскошным голом в матче против латвийской Валмиеры.

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После неудачного розыгрыша удара от ворот, голкипер соперников отдал неточную передачу на фланг, где находился новичок киевлян. Бенито вторым касанием эффектно пробил "парашютиком" и перебросил голкипера.

Напомним, контракт с 21-летним нигерийцем рассчитан до конца сезона 2022/23. Он присоединился к Динамо на правах свободного агента, а последним его клубом был российский Тамбов.

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