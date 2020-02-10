Гусєв: Беніто давно не тренувався, але видно, що майстерність у нього є

Асистент тренера молодіжної команди Динамо Олег Гусєв прокоментував другий контрольний матч на зборі проти латвійської Валмієри (4:1).

"Завжди є задля чого працювати та до чого прагнути. Результат сьогодні хороший. Були деякі помилки, але після минулого спарингу провели теорію, і сьогодні вже зіграли краще в плані комбінаційної гри та в обороні.

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Стосовно Беніто поки складно говорити, тому що він провів лише одне тренування та сьогодні вийшов на поле на 20 хвилин. Беніто давно не тренувався та не грав, але видно, що майстерність у нього є. Використав свій напівмомент і забив гол.

Мартін працює, як і всі молоді хлопці, і вже видно, що з кожним днем є прогрес. Якщо продовжуватиме так і надалі, у нього також є майбутнє", – поділився Гусєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, молодіжна команда Динамо розгромила Валмієру (4:1), а одним із м'ячів відзначився новачок киян Беніто.

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