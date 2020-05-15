Гусев – о премиальных за чемпионат мира 2006 года: Там хватало, все деньги потратить было сложно

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Олег Гусев рассказал, как использовал награду за выход в четвертьфинал ЧМ-2006.

"Дома нас встречали как героев. Заслуженных мастеров спорта дали еще за сам выход на чемпионат, а в этот раз устроили прием у Президента Украины и вручили ордена "За мужество". Премию дали хорошую, но нас воспитывали так, что называть сумму, пожалуй, не стоит. Там хватало, все деньги потратить было сложно – я их на депозит положил.

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Привез с форума четыре футболки. Только после матча с Испанией не менялся – нам тогда не до футболок было. Воспоминания, в целом, хорошие. У нас подобрался сплоченный коллектив, который умел решать задачи. Жаль, что этот чемпионат мира так и остался единственным в моей карьере. Но был ведь еще чемпионат Европы...", – цитирует Гусева Команда№1.

Напомним, легенда Динамо был основным в команде Олега Блохина, выйдя на поле во всех пяти матчах чемпионата мира.

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