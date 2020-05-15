Гусєв – про преміальні за чемпіонат світу 2006 року: Там вистачало, всі гроші витратити було складно

Колишній гравець Динамо та збірної України Олег Гусєв розповів, як використав нагороду за вихід у чвертьфінал ЧС-2006.

"Вдома нас зустрічали, як героїв. Заслужених майстрів спорту дали ще за сам вихід на чемпіонат, а цього разу влаштували прийом у Президента України і вручили ордени "За мужність". Премію дали хорошу, але нас виховували так, що називати суму, мабуть, не варто. Там вистачало, всі гроші витратити було складно – я їх на депозит поклав.

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Привіз з форуму чотири футболки. Тільки після матчу з Іспанією не мінявся – нам тоді не до футболок було. Спогади, в цілому, хороші. У нас підібрався згуртований колектив, який умів вирішувати завдання. Шкода, що цей чемпіонат світу так і залишився єдиним у моїй кар'єрі. Але був ще ж чемпіонат Європи...", – цитує Гусєва Команда№1.

Нагадаємо, легенда Динамо був основним у команді Олега Блохіна, вийшовши на поле у всіх п'яти матчах чемпіонату світу.

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