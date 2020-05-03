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Гусев вспомнил резонансное заявление Блохина после назначения тренером сборной Украины – слова оказались пророческими

19:07 18 Читати українською
Гусев вспомнил резонансное заявление Блохина после назначения тренером сборной Украины – слова оказались пророческими
Олег Блохин / Фото УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Олег Гусев вспомнил сентябрь 2003-го.

"Назначение Олега Блохина на пост главного тренера сборной Украины стало, конечно, событием. Резонансным было его заявление. Приняв команду, тренер сразу сказал, что выведет ее на чемпионат мира с первого места. Сказал, не дожидаясь жеребьевки отборочного турнира, а мы тогда сеялись, кажется, из четвертой корзины.

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Пожалуй, это была такая шоковая терапия, чтобы как-то расшевелить всех игроков, СМИ и болельщиков. Думаю, Блохину это удалось. Хотя не сразу. Пришлось пройти сложный путь, но какие бы трудности ни возникали, мы всегда помнили о словах наставника. Мне кажется, что футболисты ему сразу поверили", – цитирует Гусева Команда 1.

Напомним, Украина сумела возглавить свою группу квалификации к ЧМ-2006, а в финальной стадии турнира команда Блохина дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю турнира – Италии (0:3).

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Олег Гусев Олег Гусев Украина Украина Сборная Украины Олег Блохин
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