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Гуйе могут предложить контракт во львовском клубе, – Бурбас

18:40 139 Читати українською
Гуйе могут предложить контракт во львовском клубе, – Бурбас
Папа Гуйе / соцсети

Экс-защитник Металлиста и Днепра Папа Гуйе может продолжить карьеру в Карпатах или Львове.

Карпаты или Львов могут подписать бывшего защитника Металлиста и Днепра Папу Гуйе, сообщает журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

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Этим летом сенегалец находился на просмотре в киевском Динамо, но в итоге Александр Хацкевич отказался от услуг игрока.

В составе Металлиста Гуйе выступал с 2006 по 2015 годы, в Днепре – в течение сезона 2015/2016.

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Теги
Папа Гуйе Папа Гуйе Карпаты Карпаты Трансферы Игорь Бурбас Трансферы чемпионата Украины
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