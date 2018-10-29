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"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

13:45 3797 Читать на русском
"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку
Динамо у розпачі / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює події 13 туру УПЛ з Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

– Подія туру – домашня поразка Динамо від Львова. Це – удар нижче пояса для гранда нашого футболу?

– Враховуючи те, як нестабільно цьогоріч грає Динамо, роблячи від туру до туру хороші або погані сюрпризи, нічого дивного у такій поразці немає. Команду продовжує лихоманити.

– Дехто обурюється, мовляв, львів’яни грали в антифутбол

– Кожна команда планує тактику на гру залежно від того, який кадровий та ігровий потенціал у неї і в її суперника. Якщо на те пішло, давайте пригадаємо, як Динамо виграло останні матчі у Шахтаря. Яким чином? Так само можна казати, що Київ грає "в автобус", закривається, відбивається. Шахтар також може говорити, що Динамо грає в антифутбол. А от ті, хто вболіває за киян, такого не скажуть.

Тож Львів зіграв, враховуючи стан свого суперника, його втому після Ліги Європи. Динамо було неготове до цього матчу. Нічого страшного в грі львів’ян не бачу. Коли Люксембург виходить проти збірної Німеччини, він же не гратиме у відкритий футбол…

– Ви не вважаєте, що Хацкевич після такої поразки повинен був одразу подати у відставку?

– Рішення приймає тренер. Коментувати цей момент, на мою думку, неетично. Якщо б він вважав, що не може впоратися з командою – подав би у відставку. Якщо ж не зробив цього, отже бачить вихід із скрутної ситуації.

– Шахтар, обігравши Арсенал, відірвався від Динамо на 5 очок. Класичне – вже в наступному турі. Якщо "гірники" переможуть, відрив у 8 очок означатиме крах чемпіонської інтриги?

– Відсотків на 90 – так. Якщо Динамо зуміє не програти, тоді інтрига ще збережеться.

– Ще одна кризова команда нашого чемпіонату – Зоря, яка не може перемогти вже 6 турів поспіль. Чому немає результату?

– За своїм футболом і результатами останніх років Зоря стала топовою командою для українського чемпіонату. Але зараз результату немає. За це повинен відповідати тренер. Вернидуб повинен, насамперед, собі відповісти: вичерпав себе на цій посаді, чи ні. Адже кілька разів він вже приймав рішення про відставку…

– Олександрія відстає від Динамо лише на 3 очки. То що, ця команда може замахнутися не лише на "бронзу"?

– Безперечно. Олександрія – саме та команда, яка не зважає на якісь авторитети, а просто робить свою роботу, грає у футбол і їй це вдається. Вони заслуговують на те високе місце, яке зараз утримують. Нічого дивного не буде, якщо посунуть Динамо з другого місця.

– Карпати вперше в історії чемпіонату обіграли Чорноморець на його полі – та ще й із таким неймовірним рахунком! Що це було?

– Рушниця, яка висить на стіні, повинна рано чи пізно вистрелити. Так само і Карпати. А Чорноморець… Команда збиралася за три тижні до старту чемпіонату, тож момент, коли вони заваляться у яму, повинен був настати. Немає зіграності, одним словом – немає команди. А от Карпати прорвало – у них, в принципі, хороший колектив. Легіонери нарешті зігралися і почали давати результат.

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Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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