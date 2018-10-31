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Гуйє можуть запропонувати контракт у львівському клубі, – Бурбас

30 жовтня 18:40 1218 Читать на русском
Гуйє можуть запропонувати контракт у львівському клубі, – Бурбас
Папа Гуйє / соцмережі

Екс-захисник Металіста та Дніпра Папа Гуйє може продовжити кар'єру в Карпатах або Львові.

Карпати або Львів можуть підписати колишнього захисника Металіста та Дніпра Папу Гуйє, повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

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Цього літа сенегалець перебував на перегляді в київському Динамо, але в підсумку Олександр Хацкевич відмовився від послуг гравця.

У складі Металіста Гуйє виступав з 2006 по 2015 роки, у Дніпрі – протягом сезону 2015/2016.

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Теги
Папа Гуйє Папа Гуйє Карпати Карпати Трансфери Трансфери чемпіонату України Ігор Бурбас
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