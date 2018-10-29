Перед матчем с Динамо Львову отменили премиальные, – Бурбас

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что Львову отменили премиальные.

"Самое обидное для Львова в этой ситуации то, что за киевский подвиг не будет финансового вознаграждения. На неделе команде объявили, что премирование отменяется", – написал Бурбас на своей странице в Твиттере.

Динамо сенсационно проиграло Львову

Напомним, Львов на выезде минимально одолел Динамо в 13 туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче забил Тейлор на 21 минуте.

Динамо – Львов – 0:1 – видео голов и обзор матча

Это поражение Динамо позволило Шахтеру по итогам 13 тура оторваться от киевлян на 5 очков. Напомним, уже в следующем туре в Харькове состоится поединок Шахтер – Динамо. Львов набрал 17 очков и поднялся на 5 место.